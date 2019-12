später lesen Christen in aller Welt feiern Weihnachten Teilen

Christen in aller Welt feiern das Weihnachtsfest. Im Heiligen Land zog die traditionelle Weihnachtsprozession von Jerusalem nach Bethlehem. In Rom sollte am Abend Papst Franziskus die Christmette zelebrieren. dpa