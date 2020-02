später lesen Brad Pitt und Laura Dern gewinnen Nebendarsteller-Oscars Teilen

Brad Pitt und Laura Dern haben Oscars als beste Nebendarsteller gewonnen. Pitt wurde für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Film „Once Upon a Time in Hollywood“ ausgezeichnet, Dern für „Marriage Story des Regisseurs Noah Baumbach. dpa