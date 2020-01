später lesen Billie Eilish räumt bei Grammys ab Teilen

Twittern



Die 18-Jährige Sängerin Billie Eilish ist die große Abräumerin bei den Grammy Awards in Los Angeles. Ihr Lied „Bad Guy“ gewann als „Song des Jahres“ und „Aufnahme des Jahres“. „When We All Fall Asleep, Where Do We Go? dpa