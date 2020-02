später lesen Betrunkener Autofahrer tötet vier Kinder in Australien Teilen

Ein betrunkener Autofahrer ist in der australischen Metropole Sydney mit einem Geländewagen in eine Gruppe von Kindern gerast - mit tödlichen Folgen. Vier Kinder kamen bei dem Unfall ums Leben, drei weitere wurden verletzt, wie die Polizei des Bundesstaates New South Wales mitteilte. dpa