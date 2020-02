später lesen Betriebsrat bangt um Zukunft der Airbus-Rüstungssparte Teilen

Die Arbeitnehmer in der Rüstungssparte von Airbus sorgen sich um ihre Zukunft. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will in den kommenden Wochen über die Nachfolge des Kampfflugzeugs Tornado entscheiden. dpa