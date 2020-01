später lesen Berlin ruft nach Tötung von Soleimani zu Deeskalation auf Teilen

Die Bundesregierung hat nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad durch einen gezielten US-Angriff zu Besonnenheit aufgerufen. „Es kommt gerade an diesem Punkt jetzt auf Deeskalation an“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. dpa