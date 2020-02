später lesen Bericht: Zahl der Asylanträge von Chinesen 2019 verdoppelt Teilen

Die Zahl der Asylanträge von Chinesen in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der „Welt am Sonntag“ mit. Demnach stellten 2019 insgesamt 962 Menschen aus China in Deutschland ein Schutzgesuch. dpa