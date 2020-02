später lesen Bericht: Passanten an erstem Opfer von Halle vorbeigelaufen Teilen

Am Tag des Terroranschlags in Halle sollen mehrere Passanten „ruhig, ja beinahe teilnahmslos“ am ersten Opfer vorbeigelaufen sein. Das berichtet ein Rechercheteam von WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf ein Video aus der Überwachungskamera in der angegriffenen Synagoge. dpa