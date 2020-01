später lesen Bericht: IS-Anhängerin soll aus Türkei abgeschoben werden Teilen

Die Türkei will einem Medienbericht zufolge erneut eine mutmaßliche deutsche Anhängerin der Terrormiliz Islamischer Staat abschieben. Die 29 Jahre alte Frau aus Rheinland-Pfalz soll nach Informationen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ am Abend mit drei Kindern in Deutschland ankommen. dpa