Der Beo ist Zootier des Jahres 2020. Die Bestände des Papageis in Asien seien in den vergangenen Jahren deutlich eingebrochen, einige Arten stünden kurz vor der Ausrottung. So begründete die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz die Entscheidung. dpa