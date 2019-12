später lesen Beliebtheit: Merkel vor Merz, Kramp-Karrenbauer rutscht ab Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel steht zum Jahreswechsel in der Beliebtheitsskala der Spitzenpolitiker ganz oben. 40 Prozent der Bürger wünschen sich laut einer repräsentativen Emnid-Umfrage für „Bild am Sonntag“, dass Merkel auch 2020 „eine möglichst große Wirkung in der Politik“ haben soll. dpa