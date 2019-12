später lesen Bedford-Strohm mahnt Respekt und Mitgefühl an Teilen

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat zu Respekt und Mitgefühl im sozialen Miteinander aufgerufen. In seiner Weihnachtspredigt appellierte er an die Gläubigen: „Geht mit euren Mitmenschen so um, wie ihr selbst auch behandelt werden wolltet! dpa