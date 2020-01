später lesen Auto rast in deutsche Reisegruppe: Sechs junge Urlauber tot Teilen

Ein Auto ist in Südtirol in eine deutsche Reisegruppe gefahren und hat sechs junge Menschen getötet. Die Urlauber im Alter zwischen 20 und 25 Jahren seien in der vergangenen Nacht in Luttach noch am Unfallort gestorben, bestätigte die Feuerwehr. dpa