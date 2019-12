später lesen ADAC rechnet am Wochenende mit Entspannung auf den Straßen Teilen

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club rechnet am Wochenende mit einer vergleichsweise ruhigen Lage auf Deutschlands Straßen. Reisende dürften relativ gut durchkommen, sagte ein Sprecher am Freitag in München. dpa