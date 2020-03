In eigener Sache

Aufgrund der besonderen Lage kann der gedruckte Pfälzische Merkur leider nicht im gewohnten Umfang ausgeliefert werden. Daher stellen wir allen Abonnenten kostenfrei das E-Paper der heutigen Ausgabe zur Verfügung.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Leider können wir Ihnen heute Ihren gedruckten Pfälzischen Merkur nicht so zustellen, wie wir es selbst und wie Sie es von uns erwarten. Die Umstände machen die gewohnte Verteilung leider nicht möglich.

Wir bieten Ihnen daher den kostenfreien Zugriff auf das E-Paper, also der digitalen Versionen der heutigen Ausgabe an. Um das E-Paper lesen zu können, brauchen Sie nur auf diesen Link zu klicken und Sie kommen in unser Online-Service-Center.

Nach Aufruf dieses Links steht Ihnen das gratis E-Paper unter e-paper.pfaelzischer-merkur.de zur Verfügung. Alternativ lesen Sie das E-Paper in der App für iPhone oder Android-Geräte. Dort können Sie sich mit den gleichen Benutzerdaten anmelden wie im Web-E-Paper.

Wir hoffen, dass wir Ihnen bald wieder den gewohnten Service bieten können.

Link zum kostenlosen E-Paper-Angebot im Online-Service-Center des Pfälzischen Merkurs