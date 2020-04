Seit Wochen steht das öffentliche Leben wegen Corona still. Nun beraten Kanzlerin und Länderchefs über das weitere Vorgehen. Das Robert-Koch-Institut mahnt indes vor zu großen Lockerungen.

(flor/dpa) Wann toben Kinder wieder durch Schulen und Kindergärten? Welche Geschäfte öffnen wieder? Und muss ich künftig Mundschutz tragen, wenn ich einkaufe oder im Bus sitze? In ganz Deutschland erwarten heute die Menschen Antworten auf diese und weitere Fragen in der Corona-Krise. Gegen 14 Uhr sitzen die Regierungschefs der Länder in einer Video-Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), um darüber zu sprechen, welche Einschränkungen sich lockern lassen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die sich auch von einem Expertenstab beraten lässt, will um 17 Uhr die Öffentlichkeit informieren. Ziel sei es, in der Konferenz zu einem gemeinsamen Grundverständnis aller Bundesländer zu kommen, sagt sie. Die Gesundheit der Menschen stehe weiter an erster Stelle. Geht es nach der Ministerpräsidentin, öffnet sich das gesellschaftliche Leben in kleinen Schritten.

Das Robert Koch-Institut (RKI) mahnt indes, die Abstands- und Hygieneregeln auch im Fall einer ersten Lockerung von Maßnahmen streng beizubehalten. Es gebe noch keine Hinweise darauf, dass der Corona-Ausbruch in Deutschland eingedämmt sei, betonte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag. Es sei aber gelungen, sie zu verlangsamen, vor allem durch das Einhalten der Regeln. „Diese Disziplin sollten wir weiter beibehalten“, ergänzte er. „Wenn die Mobilität wieder zunimmt, ist das nicht schlecht – aber bitte mit Abstandsregeln.“

Nach den Daten, die dem Institut bisher vorliegen, entwickeln rund zwei Prozent der infizierten Menschen in Deutschland eine Lungenentzündung. Rund jeder sechste Infizierte (16 Prozent) kommt wegen schwerer Symptome ins Krankenhaus. Für Wieler sind zwei wichtige Etappenziele schon erreicht: Die Grippewelle in Deutschland ist zu Ende und kann sich mit der Pandemie nicht mehr überschneiden. Und trotz der Dynamik der Pandemie gebe es zur Zeit keine Engpässe bei den Behandlungsmöglichkeiten, sagte er.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist derweil innerhalb eines Tages um 2,0 Prozent auf 4939 gestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Mainz mit. Die tägliche Steigerungsrate blieb damit auf dem Niveau der vergangenen Tage, nachdem sie Ende März noch zweistellig war. Die Zeitspanne, in der sich die Infektionen verdoppeln, liegt jetzt rückblickend bei mehr als zwei Wochen.