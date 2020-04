später lesen Schulen und Kindergärten werden vermisst Große Sehnsucht nach Kontakt FOTO: dpa / Julian Stratenschulte FOTO: dpa / Julian Stratenschulte Teilen

Nach fünf Wochen ohne Schule und Kindergarten sind viele Eltern – und deren Kinder – langsam aber sicher bedient. Eine Mutter befestigte am Donnerstag gemeinsam mit ihrer Tochter ein selbstgemaltes Bild am Zaun eines geschlossenen Kindergartens in Pattensen bei Hannover.