Kinder und Jugendliche leiden unter den Kontakt- und Ausgangsbschränkungen besonders. Experten warnen vor den Folgen. Von Manuel Görtz

Auf den Spielplätzen herrscht schon seit Wochen gähnende Leere, auch alle Kindergärten und Schulen sind zu. Für tausende Kinder und Jugendliche auch in unserer Region wirken die in der Corona-Krise verhängten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wie ein nicht endenwollender Hausarrest.

Claudia Wölk kann ein Lied davon singen. Die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Saar hat selbst zwei schulpflichtige Kinder, denen sie Lehrer und Spielkameraden ersetzen und die sie über den ganzen Tag hinweg zuhause beschäftigen muss. „Jetzt sind alle Eltern Lehrer“, sagt Wölk – eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die nicht wenige überfordere. Zwar böten die Schulen digitalen Unterricht an, aber es gebe Eltern, die die oft per E-Mail gestellten Aufgaben für ihre Kinder gar nicht abrufen würden. Diese Erfahrung habe eine Kollegin vom Kinderschutzbund gemacht, die selbst Lehrerin ist.

„Die Eltern müssen die Tagesstruktur ihrer Kinder aufrecht erhalten“ , fordert Wölk daher und meint damit, mit allen Mitteln zu versuchen, ihren Tagesablauf so zu gestalten, wie sie ihn aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt waren – mit Lern- und Pausenphasen, aber auch mit genügend Raum für Spiel und Bewegung.

Was Eltern ihren Kindern aber nicht ersetzen können, ist der direkte Kontakt zu Gleichaltrigen, zu Freunden und Bekannten, der durch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen nicht mehr möglich ist. Und darin sieht auch Eva Möhler ein großes Problem. „Das Elternhaus kann nicht alles bieten, was Kinder brauchen“, warnt die Professorin, die als Chefärztin in der SHG-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kleinblittersdorf arbeitet. „Kleine Kinder brauchen mindestens eine Handvoll Bezugspersonen, um sich gut entwickeln zu können“ – und das Spiel mit Gleichaltrigen, sagt die Expertin und fordert, die bestehenden Beschränkungen so schnell wie möglich aufzuheben.

Zwar seien sie „wohl alternativlos“ gewesen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, aber ihre Sinnhaftigkeit müsse ständig überprüft werden. Möhler ist sich sicher: Je länger die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren bestehen bleiben, desto mehr bedrohen sie die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. „Geht das über längere Zeit, werden wir später viel in zusätzliche Förderung, Behandlung und Therapie investieren müssen“, warnt Möhler und fügt hinzu: „Es muss uns klar sein, dass wir einen ganz hohen Preis dafür bezahlen werden bei unseren Kindern und Jugendlichen.“

Denn gerade für Kinder und Jugendliche aus Familien, in denen die Eltern mit der Erziehung überfordert sind, böten Schulen und Kitas oft die einzige Möglichkeit für einen halbwegs geregelten Alltagsablauf. Für Kinder aus problematischen Elternhäusern, in denen Gewalt an der Tagesordnung sei, sei die Schule oft sogar der einzige sichere Ort.

Immerhin haben sich Bund und Länder am Mittwoch darauf verständigt, die Schulen ab 4. Mai schrittweise wieder zu öffnen. Begonnen werden soll zunächst mit den Abschlussklassen, den Klassen, in denen im kommenden Jahr Prüfungen abgelegt werden und mit den obersten Grundschulklassen.

Möhler hält es für besonders wichtig, dass Schüler ihre Abschlüsse machen können. „Sie befinden sich in einer wichtigen Übergangsphase, stehen vor dem Wechsel in eine andere Schule, an die Uni, oder ins Berufs- und Arbeitsleben“, sagt die Expertin.

Aber auch für alle anderen Schüler sei es wichtig, dass der Unterricht so bald wie möglich wieder startet. So könnten zwar Jugendliche im Gegensatz zu Kindern fehlende Kontaktmöglichkeiten mit Gleichaltrigen wesentlich besser kompensieren – etwa, indem sie mit ihren Freunden über den Computer oder das Handy chatten oder sich die Zeit mit Computerspielen vertreiben. Das berge aber wie der derzeit ebenfalls ausschließlich digital stattfindende Unterricht die Gefahr, dass Jugendliche computersüchtig werden.

„Bereits heute leiden rund acht Prozent der Jugendlichen unter Internet gaming disorder“, warnt Möhler und rechnet damit, dass sich die Zahl dieser Computerspielsüchtigen durch die coronabedingten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sprunghaft erhöhen wird.

Trotz all ihren Nachteilen hält Professor Wolfram Henn, der am Institut für Humangenetik an der Homburger Uniklinik arbeitet und seit 2016 als Mitglied im Deutschen Ethikrat unter anderem die Bundesregierung berät, die Maßnahmen derzeit für alternativlos. „Wir haben nur diesen einen Versuch für einen Shutdown. Einen zweiten werden wir nicht haben. Das schafft unsere Gesellschaft nicht“, warnt er, die Einschränkungen voreilig zu lockern.