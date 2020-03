später lesen Gewerkschaft sieht Nachbesserungsbedarf DGB kritisiert Kurzarbeitergeld-Regeln – Unternehmer halten dagegen Teilen

(dpa) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sieht Nachbesserungsbedarf bei den Regelungen zum Kurzarbeitergeld. Die auf den Weg gebrachten Änderungen seien unzureichend und verhinderten nicht, dass Betroffene „drastische Einbußen“ beim Nettoeinkommen hinnehmen müssten, teilte DGB-Landeschef Dietmar Muscheid am Montag in Mainz mit.