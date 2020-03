Welche Erfahrungen eine Trierer Schule macht

(flor) Digitaler Unterricht? Auch für Schüler des Balthasar-Neumann-Technikum in Trier scheint das in Zeiten des Coronavirus ein Klacks zu sein. „Bei nahezu 90 Prozent unserer Schüler sind Rechner genauso normal wie eine Zahnbürste“, sagt Schulleiter Michael Schäfer. Bei sozialen Härtefällen stelle die Schule die Geräte. „Die Schüler sind in der Generation einfach zugänglich für digitalen Unterricht, weil sie ohnehin mit anderen regelmäßig skypen und chatten.“ Die Schule arbeite mit drei digitalen Tools: Moodle ist eine vom Land gepflegte Plattform. WebUnits ermöglicht Lehrern, Material via Word, PDF und Links zu übersenden. Alfa View ist eine Konferenz-Software, bei der sich Lehrer und Schüler via Webkamera interaktiv in ein virtuelles Klassenzimmer schalten können, sagt Schäfer. Der Lehrer sehe dort alle Schüler auf einem Monitor und könne sie sogar mündlich prüfen. Lernangebote seien in der ersten Woche gut angenommen worden, sagt Schäfer, der einräumt: „Ich bin kein Lehrer-Polizist und mache keine Screenshots zur Anwesenheit. Ich vertraue auf die Vernunft der Schüler, obschon wir uns ein Bild der Aktivitäten verschaffen können.“ Sein Kritikpunkt: Mehr Vorlauf vor der Krise wäre hilfreich gewesen. „In einigen Fällen kommt es zu etwas zu großen Bearbeitungsmengen für einzelne Schülergruppen.