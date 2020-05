Die Bewohner der 500 Senioreneinrichtungen in Rheinland-Pfalz können nach rund drei Wochen wieder Besucher empfangen. Die Telefone laufen heiß.

(dpa) Um den Bewohnern der Alten- und Pflegeheime in der schwierigen Corona-Zeit mit eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten eine Freude zu machen, spielt des Landespolizeiorchester jetzt kleine Konzerte. Zwei Musiker treten auf.

Zum Auftakt vor dem Mainzer Martinsstift waren Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) am Donnerstag mit dabei. Daneben liefen in diesem wie den anderen Pflege- und Altenheimen die Vorbereitungen für die Besuche von Angehörigen auf Hochtouren.

Nach drei Wochen strikten Verbots ist zumindest wieder ein Besucher pro Tag für eine Stunde erlaubt. Besonders viele wollen am Muttertag an diesem Sonntag kommen.

„Die Telefone stehen nicht mehr still“, berichteten mehrere Heimleiter. Viele Einrichtungen begrenzen am Muttertag daher die maximale Besuchszeit von einer Stunde auf 20 oder 30 Minuten, um möglichst vielen Angehörigen und alten Menschen eine Chance zu geben, sich zu sehen. Und um zwischen zwei Besuchen desinfizieren zu können.

Im Martinsstift wird zunächst eine Liste gemacht, welche Bewohner am dringlichsten Besuch brauchten – „für ihre Seele“, sagt Heimleiterin Heike Müller. In einigen Tagen soll ein detailliertes Konzept fertig sein. Es gehe auch darum, dass die in den vergangenen Wochen erarbeiteten Schutzmaßnahmen nicht mit einem Schlag wieder kaputtgemacht würden. „Es geht hier um den Schutz der Schwächsten.“ Am Muttertag sollen auch Besuche stattfinden können. Separate Räume gebe es, das sei kein Problem - auch weil die Tagespflege derzeit noch geschlossen sei. Auch habe das Heim einen Garten und eine Cafeteria.

Nicht gut findet Müller, dass Regeln und Auflagen in der Corona-Krise sich zwischen den Bundesländern unterscheiden. „Die Telefone laufen schon seit Tagen heiß“, berichtet sie. Die Leute verstünden nicht, warum Rheinland-Pfalz und Hessen gewisse Dinge anders lösten. „Wir sind hier viel mit Aufklärungsarbeit beschäftigt.“

Das geht auch Brigitte Lerch von der Caritas so. Der Verband habe in Rheinland-Pfalz sieben Heime mit mehr als 600 Bewohnern, aber auch welche in Hessen. Dort seien Besuche bereits seit Montag wieder möglich und zum Teil „chaotisch gelaufen“, weil viele Diskussionen notwendig gewesen seien. „Angehörige kamen ohne Anmeldung und in Gruppen.“ Sie habe großes Verständnis für die Bewohner und ihre Verwandten, betont Lerch. „Aber Mitarbeiter und Leiter der Einrichtungen sind in einer sehr unglücklichen Rolle.“ Um die Kontrolle über die Einhaltung der Schutzmaßnahmen bei den Besuchen nicht zu verlieren, müsse zusätzliches Personal geholt werden - vor allem am Muttertag.

Wenn eine demente Mutter weinend auf ihre Besucherin zukomme sei es sehr schwierig eine Berührung zu verhindern, sagt Lerch. Daher müssten die Bewohner wahrscheinlich Schutzkittel und Handschuhe tragen. Angehörige sollten sich anmelden, damit das Ganze organisiert werde. Aber um sie beim Eintreten richtig einzuweisen – Desinfektionsmittel, Mundschutz, Mindestabstand und Begrenzung der Besuchszeit – brauche es Personal und auch Zeit für Gespräche. „Besonders schwer ist es für Einrichtungen, die Bewohner in Quarantäne und Isolierung haben“, sagt Lerch.

Die Heime bereiten sich genau vor: Eine Einrichtung in Worms habe den Aufenthaltsraum in drei Zonen aufgeteilt, damit zeitgleich drei Besuche weit genug voneinander getrennt stattfinden könnten, berichtet Lerch. Eine andere Einrichtung in Mainz hat im Innenhof ein Zelt mit Plexiglasscheiben aufgestellt.

Das Rote Kreuz (DRK) hat in Bad Kreuznach ein Haus mit 50 Bewohnern samt Garten und daher genug Platz für die Abstandsregeln und Kontrollen. „Angehörige und Bewohner sind sehr einverstanden mit diesem Konzept“, sagt Philipp Köhler vom DRK.

Der Leiter einer anderen Mainzer Einrichtung hält die Auflagen für Besuche logistisch kaum für machbar, wenn an Muttertag oder drumherum plötzlich Angehörige aller Bewohner kommen wollten. Insofern sei es gut, dass die Heime von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Besuchsanmeldungen schieben könnten. Er rechnet an Muttertag allerdings nicht mit dem großen Ansturm. Das sei in seinem Haus fast immer einer der traurigsten Tage, denn dann litten Menschen mit Familie besonders, wenn keiner der Angehörigen vorbeikomme.

(dpa)