Konzerte Veranstaltungen und Baustellen in Zweibrücken Von Jan Althoff

VERANSTALTUNGEN

Dienstag, 18. Februar

In der Mauritiusschule in Wattweiler probt ab 19.30 Uhr der Laienchor „Sing for Fun“. Sänger, die mitmachen wollen, sind immer willkommen.

Mittwoch, 19. Februar

Im Irish Pub The Lucky Pint ist ab 20 Uhr wieder das Pub-Quiz angesagt.

Unter dem Motto „Leseclub mit Lydia“ werden von 15 bis 16 Uhr im Stadtteilbüro in der Ontariostraße 29 (Canadasidlung) Geschichten in gemütlicher Atmosphäre vorgelesen, für 3-12-Jährige. Infos beim Quartiersmanagement „Soziale Stadt.

Donnerstag, 20. Februar

Im DRK-Quartierstreff findet ab zwölf Uhr eine Senioren-Faschingsfeier statt. Der Eintritt ist frei.

Bei Lists Landlust im Atelier Dieter List in der Mölschbachstraße 13 ist dieses Mal Irish Folk angesagt. Es spielen The Big Fairies. Gastkünstlerin dieses Mal: Katja Müller-Zippo.

Im Gasthaus Sutter wird ab 20 Uhr bei freiem Eintritt Weiberfastnacht im Stil der Goldenen 20er gefeiert.

Im Irish Pub The Lucky Pint spielt ab 20 Uhr der Singer/Songwriter Chris Jackson.

Beim Lauftreff des TuS Wattweiler (jeden Donnerstag, 18 Uhr, Treffpunkt Sportplatz) sind auch Neueinsteiger willkommen.

Freitag, 21. Februar

Die musikalische Komödie „Eros & Ramazotti“ mit bekannten italienischen Hits von Adriano Celentano, Paolo Conte, Lucio Dalla und anderen ist um 20 Uhr im Wintergarten der Festhalle zu sehen. Karten für 22,50 Euro gibt’s beim Kultur- und Verkehrsamt.

Samstag, 22. Februar

Im Erdgeschoss des Gasthauses Sutter gibt es heute Punkrock satt. Ab 20 Uhr spielen die Bands Aliens, Die Relevanten und Die Alltagshelden. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Im Route 66 steigt ab 20.11 Uhr ein Faschingsball. Der Eintritt ist frei.

In der ACH Eventhalle spielen Purple Haze auf der Hallenbühne und The Red Couch im Club. Einlass ist hier um 20 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf im Café Pastis und bei Tabak Bayer für zehn Euro.

Sonntag, 23. Februar

Die VTZ lädt ab 14.11 Uhr zur Kinderfastnacht in die Festhalle ein. Der Eintritt kostet drei Euro, Mitglieder im Knax-Club haben freien Eintritt.

Montag, 24. Februar

In der ACH Eventhalle spielen heute Abend die Revengers. Einlass ist um 20 Uhr,Tickets für zehn Euro gibt es im Café Pastis und bei Tabak Bayer.

Jeden Montag um 20 Uhr probt der Kirchenchor Wattweiler in der Vorort-Kirche geistliche Musik, neue Gäste sind willkommen.

Haben wir einen Termin vergessen? Einfach per E-Mail an merkur@pm-zw.de (bitte mit aussagekräftiger Betreffzeile) Bescheid sagen! (Vereinstermine bitte weiterhin an die Adresse vereine@pm-zw.de schicken.)

BAUSTELLEN

Hofenfelsstraße

Der zweite Bauabschnitt zum Ausbau der Hofenfelsstraße in Niederauerbach hat begonnen. Die Fahrbahn und die Gehwege zwischen Ackerweg und Einmündung Pirmasenser Straße sind gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar.

Mörsbach, In der Gasse

Die Straße In der Gasse in Mörsbach ist zwischen Höhenstraße und Friedhofseingang bis voraussichtlich 8. April gesperrt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Grund sind Tiefbauarbeiten, es wird dort eine Stromleitung verlegt.

Kreisel Ixheim (Nagelwerk)

Die Bauarbeiten für den Kreisel an der A 8-Abfahrt Ixheim / B 424 Bitscher Straße sowie der Herstellung der neuen Brücken an der L 465 über den Hornbach laufen. Beide A 8-Anschlusstellen Ixheim sind die gesamte Bauzeit voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Zweibrücken-Mitte sowie Contwig. Auch die L 465 wird voll gesperrt. Der Verkehr aus Mittelbach wird über die K 2 (Etzelweg) zum Bubenhauser Kreisel in die Stadt umgeleitet. Anlieger, die von Mittelbach nach Rimschweiler fahren, können die Querung Gleiwitzstraße nutzen. Fußgänger und Radfahrer werden ebenfalls von Zweibrücken nach Rimschweiler am Kreiselbau vorbeigeführt.

Landstuhler Straße

Die Straße ist im Bereich des Hausnummer 56 halbseitig gesperrt, weil dort eine Baustelle eingerichtet und ein Baukran aufgestellt wird. Auf dieser Straßenseite ist auch der Gehweg gesperrt, voraussichtlich bis März 2020.

Realschulstraße

wie jedes Jahr über die Wintermonate ist eine Zufahrt in die Realschulstraße von der Landstuhler Straße aus nicht möglich.

Ritter-/Luitpoldstraße

Wegen der Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Raiffeisen-Gelände ist die Luitpoldstraße ab dem Anwesen Hausnummer 22 sowie die Ritterstraße ab der Einfahrt zum Parkplatz beziehungsweise in Höhe der Hausnummer 29 für die Dauer der Abrissarbeiten voll gesperrt. In der Ritterstraße wird zweitweise eine Fahrspur als Ein- und Ausfahrt für die Anwohner der Alten Bubenhauser Straße sowie der Anlieger der Luitpoldstraße 1 bis 10 zur Verfügung stehen. Die Ein- und Ausfahrt wird durch Absperrposten der bauausführenden Firma geregelt.

UND SONST?

In dieser Woche versammeln sich einmal mehr diverse Gedenk- und Aktionstage. Zum Beispiel der Nationaltag der Batterie am Dienstag, der Tag der Minzschokolade am Mittwoch sowie der Liebe-Dein-Haustier-Tag am Donnerstag. Die erste interessante Kombination steht uns am Freitag bevor. Da werden gleichzeitig der Tag der Muttersprache und der Weltag des Fremdenführers begangen. Diskutabel am Sonntag der Curling-ist-cool-Tag. Der Montag ist dann nicht nur Rosenmontag, sondern auch noch Nationaltag der Tortilla Chips. Daraus lässt sich doch was machen, liebe Süßwaren und Knabberartikel-Werfer bei den Rosenmontagsumzügen allüberall. Heute noch traurig: Am 19. Februar vor genau 40 Jahren ist der legendäre AC/DC-Sänger Bon Scott gestorben.