Nach Derby-Pleite: HSV verliert auch in Aue

Der Hamburger SV bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga auch im dritten Spiel nacheinander sieglos und rutscht langsam in eine Krise. dpa

Das Team von Trainer Dieter Hecking verlor am Samstag 0:3 (0:1) bei Erzgebirge Aue, verteidigte aber immerhin Relegationsplatz drei. Vor 15.100 Zuschauern trafen Pascal Testroet (40. Minute) und Jan Hochscheidt (75./88.) für Aue, das seinen ersten Sieg in diesem Jahr feierte. HSV-Profi Gideon Jung (58.) sah nach einer Schwalbe im Strafraum die Gelb-Rote Karte.

Der HSV agierte nach der Derby-Pleite gegen St. Pauli zunächst sehr vorsichtig. Nach 22 Minuten musste zudem Verteidiger Ewerton verletzt vom Platz, Rick van Drongelen kam. Wenig später versuchte es Testroet (28.) per Hacke, der Ball ging knapp vorbei. Doch die deutlich mutiger spielenden Gastgeber belohnten sich. Clemens Fandrich zog aus der Distanz ab, Testroet stellte sich in die Flugbahn des Balles und schloss völlig frei stehend aus kurzer Distanz ab. Der HSV hatte erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eine Chance, doch Aue-Keeper Martin Männel hielt den Kopfball von Jordan Beyer.

Und Aue machte weiter. Ein Schuss von Hochscheidt (57.) verfehlte nur knapp das Tor. Im Gegenzug ließ sich der bereits verwarnte Jung im Auer Strafraum fallen und kassierte einen Platzverweis. Der FCE nutzte die Überzahl konsequent, Hochscheidt verwandelte mit einem satten Schuss in die lange Ecke eine seiner vielen Chancen. Kurz vor Schluss wurde der Mittelfeldspieler nicht angegriffen und traf aus knapp 20 Metern zum Endstand.

