Corona-Krise 1. FC Nürnberg kauft für Ältere und Bedürftige ein

Der 1. FC Nürnberg engagiert sich in der aktuellen Corona-Krise für die Gemeinschaft und will hilfsbedürftigen Menschen beim Einkauf helfen. Das kündigte der Fußball-Zweitligist an. dpa