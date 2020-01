später lesen Tennis Zverev und Co. sind beim neuen ATP-Cup gefordert Teilen

Neues Jahr, neuer Wettbewerb: Mit der Premiere des ATP-Cups starten die Tennisstars um Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev an diesem Freitag in die Saison. Sechs Wochen nach der Davis-Cup-Endrunde in Madrid steht also das nächste Team-Format an. dpa