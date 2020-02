später lesen Boxen Wilder will im dritten Duell auf sein Kostüm verzichten FOTO: AP / Isaac Brekken FOTO: AP / Isaac Brekken Teilen

Der entthronte Schwergewichts-Weltmeister des Verbandes WBC, Deontay Wilder, will ein drittes Mal gegen Tyson Fury in den Boxring steigen und dann nicht mehr den gleichen Fehler machen wie vor der Niederlage am vergangenen Wochenende. sid