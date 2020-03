Der Albert Park macht sich bereit, Corona hin oder her. Schon seit der vergangenen Woche rattern Gabelstapler durch Melbournes grüne Lunge, Tribünen werden installiert, Hunderte Helfer verwandeln das Erholungsgebiet in eine Formel-1-Strecke – denn am Sonntag (6.10 Uhr/RTL und Sky) soll hier die neue Saison starten. sid

„Das Coronavirus ist für alle eine Herausforderung“, sagt Ross Brawn, Sportdirektor der Königsklasse: „Und wir dürfen natürlich keine unnötigen Risiken eingehen. Aber wir können auch nicht einfach dicht machen.“ Die Show muss eben weitergehen, und in der Formel 1 muss sie überhaupt erstmal anfangen. Das vierte Saisonrennen in China (ursprünglich 19. April) fiel dem Virus längst zum Opfer, weitere Absagen will die Serie unbedingt vermeiden. Und so wurde die zweite Station in Bahrain (22. März) kurzerhand zum Geisterrennen erklärt. Auch die Premiere in Vietnam soll am 5. April wie geplant stattfinden. So richtig selbstbewusst verkündet selbst Brawn das aber nicht: „Stand jetzt finden alle drei Rennen statt, aber wir haben eine Lage, die sich täglich ändert.“ Und so schwangen sogar in Melbourne noch in den vergangenen Tagen Zweifel mit, während das Fahrerlager längst Gestalt annahm. Ein Geisterrennen wie in Bahrain soll es aber nicht geben.

Sorgen bereiteten lange Zeit vor allem die Einreisebeschränkungen. Viele Länder stellen mittlerweile auch Reisende unter Quarantäne, die kürzlich in Italien waren. Und für die Formel 1 lauert genau da ein großes Problem. Schließlich kommt nicht nur Sebastian Vettels Ferrari-Rennstall aus dem stark betroffenen Land, auch Alpha Tauri, einst Toro Rosso, ist italienisch. Zudem beliefert die Scuderia die Teams Haas und Alfa Romeo mit Motoren – und auch die Einheitsreifen von Pirelli kommen aus Italien.

Für den Start am Sonntag sind diese Sorgen ausgeräumt. Australiens Regierung verzichtete darauf, die Beschränkungen auszuweiten. Bahrain und Vietnam dagegen haben Italien auf ihrer „schwarzen Liste“. Und was, fragte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, „passiert, wenn tatsächlich vier Teams nicht starten können?“ Wie ginge man mit dieser Wettbewerbsverzerrung um? Darauf hat Brawn eine klare Antwort gegeben: Wird mindestens ein Team an der Einreise gehindert, dann gibt es kein WM-Rennen.