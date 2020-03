später lesen Judo Judo-Weltverband sagt alle Olympia-Qualiturniere ab Teilen

Das Exekutivkomitee des Judo-Weltverbands (IJF) hat aufgrund des Coronavirus alle olympischen Qualifikations-Veranstaltungen bis 30. April abgesagt. „Wir befinden uns in einer unglücklichen Lage, in der wir eine drastische Entscheidung treffen müssen, um die Judofamilie zu schützen und die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen auf der ganzen Welt einzuhalten“, heißt es in einer Mitteilung des IJF. dpa