Viele Vereine der Ligue 1 in Insolvenz-Gefahr

Bernard Caiazzo, der die Interessen der französischen Ligue-1-Clubs als Präsident vertritt, befürchtet massive Auswirkungen durch die Corona-Pandemie. „Ohne staatliche Hilfen wird die Hälfte der Vereine innerhalb von sechs Monaten Insolvenz anmelden müssen“, sagte Caiazzo bei „France Bleu Loire“. sid

Die französische Fußball-Liga habe bereits 500 bis 600 Millionen Euro verloren. Caiazzo, der dem Vorstand von AS St. Etienne angehört, glaubt nicht an eine baldige Fortsetzung der Ligue 1. Dies sei „im besten Fall am 15. Juni“ möglich, eher im Juli oder August.