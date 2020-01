später lesen Fußball Verärgerter Can will Verein wohl verlassen Teilen

Fußball-Nationalspieler Emre Can will offenbar den italienischen Fußball-Rekordmeister Juven­tus Turin verlassen. Laut Gazzetta dello Sport forderte Can über seinen Berater ein Treffen mit Juve-Sportdirektor Fabio Paratici, um über seine Zukunft zu sprechen. sid