Das Coronavirus hat erstmals zur Absage einer großen Sportveranstaltung in den USA geführt und Tennis-Fans und -Spielern eines der beliebtesten Turniere genommen. Wegen eines bestätigten Covid-19-Falls in der Region findet das für die kommenden beiden Wochen geplante WTA- und ATP-Turnier im amerikanischen Indian Wells erstmals in seiner Geschichte nicht statt. dpa