Tristesse in Düsseldorf und Bremen

Beide Teams kassieren bittere 0:3-Pleiten im Bundesliga-Abstiegskampf.

Für Friedhelm Funkel und Fortuna Düsseldorf wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Das Team des Trainerroutiniers verlor das rheinische Derby bei Bayer Leverkusen trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung mit 0:3 (0:1) und ist damit erstmals in dieser Saison Tabellenletzter.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen neun Partien hat die Fortuna, deren Mannschaftsbus in der Nacht vor dem Derby mit Beleidigungen beschmiert worden war, drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Der Druck auf Funkel wächst damit trotz seiner Vertragsverlängerung kurz vor Weihnachten weiter.

Der in den ersten beiden Rückrundenspielen deutlich formverbesserte Kai Havertz (40.), Lars Bender (79.) sowie Lucas Alario (89.) per Foulelfmeter erzielten die Tore für die bislang heimschwache Werkself. Bayer kletterte mit dem sechsten Sieg in Serie gegen Düsseldorf auf Rang fünf und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge.

Auch Werder Bremen gerät immer mehr in den Abstiegsstrudel der Fußball-Bundesliga. Die Hanseaten verloren gegen die TSG Hoffenheim 0:3. Nach dem Abpfiff herrschte im Bremer Weserstadion gespenstische Stille, viele Zuschauer ergriffen ernüchtert die Flucht. Doch nach der 0:3 (0:0)-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim schlichen der glücklose Kapitän Davy Klassen und Co. frustriert in die Kabine.

„In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Bis zum Sechzehner waren wir dominant, aber der letzte Schritt hat gefehlt“, sagte Klaassen, der genauso unglücklich wie kurios zum 0:1 ins eigene Tor getroffen hatte und damit die vierte Heimniederlage in Serie einleitete. Christoph Baumgartner (79.) und Sargis Adamyan (83.) sorgten dann dafür, dass eine Woche nach dem Sieg beim direkten Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf die Tristesse an die Weser zurückkehrte.