Die deutschen Skilangläufer haben am Mittwoch bei der Tour de Ski im italienischen Toblach zwei weitere Top-10-Plätze geholt. Lucas Bögl erreichte in der 15-Kilometer-Verfolgung im klassischen Stil den achten Rang und damit das beste Ergebnis seiner Karriere in einem Einzelrennen. dpa