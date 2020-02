später lesen Ligue 1 Streit zwischen Coach Tuchel und Stürmer Mbappé Teilen

Eigentlich gab es für Paris Saint-Germain beim 5:0 (3:0)-Sieg am Samstag gegen Montpellier HSC nichts zu meckern. Doch als Fußball-Lehrer Thomas Tuchel in der 68. Minute PSG-Star Kylian Mbappé beim Stand von 5:0 auswechselte, gerieten die beiden in eine heftige Diskussion an der Seitenlinie.