US-Präsident Donald Trump hofft auf eine schnelle Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den großen amerikanischen Ligen. Das erklärte Trump nach einer Telefonkonferenz mit den Liga-Chefs aus dem Profisport. dpa

Ein konkretes Datum nannte Trump nicht. Der Spielbetrieb in der Basketball-Liga NBA, der Eishockey-Liga NHL und der Fußball-Liga MLS ist wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen, der Saisonstart der Baseball-Liga MLB verschoben. Die Football-Liga NFL will im September in die Saison starten.