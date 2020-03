später lesen Grand-Slam-Turniere Terminchaos: French-Open-Verlegung sorgt für Kritik Teilen

Zahlreiche Turniere sind abgesagt, die French Open in den September verlegt. Im Tennis beginnt ein Hickhack um Termine. Sandplatz-Tennis in Paris nur eine Woche nach dem US-Open-Endspiel in New York und zeitgleich mit anderen Events - wie soll das funktionieren? Von Kristina Puck und Lars Reinefeld, dpa