Eigentlich hatte Linus Straßer nicht mit einem Start in Zagreb gerechnet. Dann aber ging es in der Reha nach einer Handverletzung doch schneller und der Slalomfahrer trat an. Es sprang ein Top-Ten-Platz heraus - fast wäre sogar ein Coup gelungen. dpa