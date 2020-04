Der langjährige Mannschaftsarzt des französischen Fußball-Erstligisten Stade Reims hat sich vermutlich wegen eines positiven Coronatests das Leben genommen. Der Klub bestätigte den Tod von Bernard Gonzalez, der mehr als 20 Jahre für den sechsmaligen Meister gearbeitet hatte, auf seiner Homepage.

"Am Boden zerstört. Reims trauert um Bernard Gonzalez", hieß es dort unter anderem. Arnaud Robinet, der Bürgermeister der Stadt, bestätigte, dass der 60-jährige Gonzalez einen Brief hinterlassen habe, in dem der positive Coronatest erwähnt wurde. Gonzalez soll trotz der Diagnose nach Angaben einer Quelle aus dem medizinischen Bereich "bei guter Gesundheit" gewesen sein.