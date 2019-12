später lesen Letztes Spiel des Jahres Paderborn träumt wieder vom Klassenerhalt Teilen

Das letzte Spiel des Jahres sorgte bei den beiden beteiligten Clubs für völlig unterschiedliche Gefühlslagen. Während sie in Paderborn zufrieden in die Weihnachtstage gehen, ist die Stimmung in Frankfurt zum Ende des Jahres deutlich getrübt. dpa