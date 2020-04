Ein Jahr nach seinem letzten Heimspiel für die Dallas Mavericks hat sich Ex-NBA-Profi Dirk Nowitzki für die vielen guten Wünsche bedankt. dpa

„Ich kann kaum glauben, dass es schon ein Jahr her ist“, twitterte er zu einem Foto, dass ihn im Scheinwerferlicht in der abgedunkelten Halle in Dallas zeigt. „An Tagen wie diesen vermisse ich es definitiv mehr. Danke für die Liebe“, schrieb der über Jahre beste deutsche Basketballer. Nach dem letzten Heimspiel für die Mavericks hatte Nowitzki sein Karriereende bekannt gegeben. Er spielte in der NBA 21 Jahre lang für den Club.

