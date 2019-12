später lesen Vierschanzentournee Neujahrsspringen: Vergangenheit macht DSV-Adlern Mut Teilen

Die deutschen Skispringer treten wieder mit viel Selbstvertrauen bei der zweiten Tournee-Station an. Auf der Schanze in Garmisch lief es in den vergangenen Jahren recht gut - auch wenn das am Ende nicht viel half. dpa