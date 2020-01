NBA: Schröder führt Oklahoma zum Sieg in Sacramento

Der deutsche Basketballprofi Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder zum sechsten Sieg aus den letzten sieben Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NBA geführt. dpa

Der 26-Jährige kam beim 120:100 bei den Sacramento Kings auf 24 Punkte sowie neun Assists und war damit bester Werfer seines Teams. Oklahoma ist derzeit das siebtbeste Team im Westen.

Vor dem Spiel wurde mit einer Schweigeminute an den am Sonntag bei einem Hubschrauber-Absturz tödlich verunglückten Star Kobe Bryant erinnert. Ein eingerahmtes Bryant-Trikot mit der Nummer 24 wurde in der Mitte des Spielfeldes platziert. Während des gesamten Spiels wurde Bryant auf der Video-Anzeigetafel gewürdigt.

Spielstatistik