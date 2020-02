später lesen Biathlon-WM Herrmann holt Silber - Wierer Verfolgungsweltmeisterin Teilen

Denise Herrmann hat die Medaillen-Flaute der deutschen Biathleten bei der Weltmeisterschaft in Antholz beendet. In der Verfolgung lief die 31-Jährige im italienischen Antholz zu Silber hinter Dorothea Wierer und sicherte dem deutschen Team am vierten Wettkampftag die erste Medaille. dpa