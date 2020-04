später lesen Dreimaliger Ironman-Champion Frodeno startet seinen Tri@home mit 10.000-Euro-Spende Teilen

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno will bei seinem Triathlon in den eigenen vier Wänden für gute Zwecke mit einer Spende von 10.000 Euro anfangen. „Und es wird sicher nicht die letzte Spende gewesen sein“, sagte der 38-Jährige in einem Interview bei „bild.de“. dpa