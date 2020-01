später lesen Bayern-Neuverpflichtung „Bin kein Statist“: Neuers Kampfansage an Kronprinz Nübel Teilen

Manuel Neuer wird seinen Vertrag beim FC Bayern wohl nicht so rasch verlängern. Der Kapitän will zunächst Klarheit, wer „langfristig“ Trainer wird. Für Kronprinz Nübel will er freiwillig den Platz im Tor auch sporadisch nicht räumen: „Ich bin kein Statist.“ Von Klaus Bergmann, dpa