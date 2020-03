später lesen Wegen Coronavirus Alle Sportveranstaltungen in Italien ohne Publikum Teilen

Alle Sportveranstaltungen in Italien werden wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst ohne Publikum stattfinden. Weitere Ansteckungen sollen vermieden werden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte in einer Videobotschaft an das Land. dpa