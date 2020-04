Ein Urteil im Sommermärchen-Prozess gegen drei ehemalige DFB-Funktionäre bleibt auch durch die Verlängerung des Schweizer Lockdowns unwahrscheinlich. Erst für den 27. April ist eine teilweise Lockerung der strikten Kontaktbeschränkungen in der Coronavirus-Krise vorgesehen – an diesem Tag würden die Vorwürfe gegen Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt sowie den früheren Fifa-Generalsekretär Urs Linsi eigentlich verjähren. sid

Das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona ist seit Mitte März ausgesetzt.

„Wenn es bei der Verjährung am 27. April bleibt, werde ich bei der bekannten Sachlage um einen Freispruch gebracht“, sagte Zwanziger der dpa. Inwieweit die Pandemie Auswirkungen auf etwaige Fristen der Schweizer Justiz hat, ist offen. Das Gericht verwies auf den bislang geplanten Wiederbeginn der Anhörung am 20. April.

Bereits am 17. März hatte das Bundesstrafgericht allerdings festgestellt, die Beweislage sei mit Bezug auf Zwanziger „hinsichtlich der subjektiven Tatseite diffus“. Wie sein Amtsnachfolger Niersbach, Linsi und der frühere DFB-Generalsekretär Schmidt bestreitet der ehemalige DFB-Präsident sämtliche Vorwürfe.

Zwanziger, Schmidt und Linsi sind wegen Betruges, Niersbach wegen Gehilfenschaft zum Betrug angeklagt. Im Kern geht es um eine Überweisung des Deutschen Fußball-Bundes im Jahr 2005 in Höhe von 6,7 Millionen Euro über die Fifa an den inzwischen gestorbenen Unternehmer Robert Louis-Dreyfus. Das Geld wurde als Beitrag für eine Gala zur WM 2006 deklariert, die nie stattfand. 2002 hatte der damalige WM-Organisationschef Franz Beckenbauer ein Darlehen von Louis-Dreyfus in gleicher Höhe erhalten, das letztlich auf Konten des damaligen Fifa-Finanzchefs Mohamed bin Hammam verschwand.