Der deutsche Skispringer befindet sich in Galaform.

In seinem frisch eroberten Gelben Trikot des Gesamtführenden verspürte Karl Geiger kindliche Freude und krönte prompt ein perfektes Wochenende. „Ein Traum wird wahr. Mein erstes Mal im Gelben Trikot“, schrieb der beste deutsche Skispringer in den sozialen Netzwerken. Mit weit aufgerissenem Mund posierte Geiger samt seinem glänzenden Souvenir für die Fotografen. Die Tage in Val di Fiemme in Italien liefen für den 26 Jahre alten Allgäuer ideal: Geiger gewann erst am Samstag und dann auch noch am Sonntag und distanzierte den Japaner Ryoyu Kobayashi um weitere 94 Weltcup-Punkte. „Das war richtig geil“, jubelte Geiger.

„Steht dir gut!“, hatten ihm schon die Teamkollegen am Samstagabend zugeraunt, als sich für Geiger nach zwei exzellenten Flügen auf 104,5 und 103,5 Meter ein Traum erfüllt hatte. Und auch der erste Auftritt in Gelb gelang „Karle“ vollends. Nach seinem Sieg in der Quali sprang Geiger im Wettbewerb auf 107 und 103,5 Meter. Das reichte erneut deutlich zu Platz eins.