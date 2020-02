später lesen Skifliegen am Kulm Geiger fliegt auf die Plätze vier und sechs Teilen

Skispringer Karl Geiger hat im Duell mit dem Weltcup-Führenden Stefan Kraft erneut Punkte verloren. Der Allgäuer belegte am Sonntag in Bad Mitterndorf nach einem Flug auf 225 Meter Platz sechs und bestätigte nach Rang vier am Samstag seine gute Form. dpa