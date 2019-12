später lesen Ski alpin Dreßen rast im Super-G in Gröden auf Platz drei Teilen

Das lange Warten lohnte sich: Skirennläufer Thomas Dreßen hat in seiner bislang traumhaften Comeback-Saison für ein weiteres Glanzlicht gesorgt. Drei Wochen nach seinem sensationellen Abfahrtssieg in Lake Louise/Kanada fuhr der 26-Jährige beim zwei Mal lange unterbrochenen Super-G auf der vernebelten Saslong in Gröden/Italien auf den dritten Rang. sid